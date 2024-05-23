Царство дронов: как мирные БПЛА завоевывают планету

Мировой объем выпускаемых дронов растет в геометрической прогрессии, общая стоимость рынка в 2024 году приближается к 33 млрд долларов США и достигнет к 2030 году объема в 54,6 млрд долларов. Среднегодовой темп роста за пять лет достиг 13,74%, сообщает Zakon.kz.

Если вы думаете, что БПЛА главным образом используются на войнах – вы глубоко ошибаетесь. Их главной задачей было и есть – достигать тех мест, куда трудно добраться другим способом.

11 лет назад впервые беспилотная авиация стала применяться в промышленных масштабах в Германии. В 2013 году почтовая компания запустила аппарат Parcelcopter с посылкой через реку Рейн. Через год дроны стали перевозить грузы в Баварских Альпах на расстояние до 12 км.

Сегодня БПЛА используются в самых разных отраслях, таких как кино, строительство, сельское хозяйство, развлечения, медицина, безопасность, страхование и так далее.

Самые малые – самые популярные

Малые БПЛА – это аппараты длиной до двух метров, чаще всего с винтокрылой конструкцией. Из-за своего небольшого размера большинство небольших БПЛА летают на высоте около 120 м со скоростью до 180 км/ч. Да, эти дроны очень популярны у военных всех стран. Но при этом они отлично зарекомендовали себя в мирной жизни: в аэрофотосъемке, геологии, картографии, геодезии, мониторинге нефте- и газопроводов, в кино- и фотосъемке. Поэтому трудно сказать – где малые БПЛА применяются больше: в военной или в гражданской сфере.

Вот простой пример. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в 2023 году в стране было зарегистрировано почти 900 тыс. дронов. Из них 516 тыс. предназначались для развлекательных целей, а 348 тыс. – для коммерческих операций. Также в 2023 году в Америке было выдано больше 332 тыс. удостоверений дистанционного пилота.

Структура использования коммерческих БПЛА в США. Фото: BI Intelligence

В Китае дроны используются преимущественно в сельском хозяйстве. По данным Минсельхоза КНР, на полях в 2021 году эксплуатируется более 120 тыс. БПЛА – они обрабатывают порядка 71,3 млн га сельскохозяйственных земель.

Интересно, но в мире беспилотниками управляют не только молодые люди, хотя половина всех нынешних пилотов имеет возраст от 20 до 35 лет. Каждый десятый пилот дрона не достиг еще и 19 лет. А еще каждый десятый перешагнул за 50 лет. Остальные пилоты – люди среднего возраста.

Кто производит дроны?

Одна из китайских компаний занимает лидирующие позиции с огромной долей рынка. Это крупнейшая в мире частная технологическая фирма со штаб-квартирой в Шэньчжэне, которая владеет заводами по производству БПЛА по всему миру. Она также разрабатывает и производит гироскопы, экшн-камеры, стабилизаторы камер, летные платформы, силовые установки и системы управления полетами.

Основные мировые производители БВС и их доля на мировом рынке, %. Фото: csr.ru

Вот описание только одного дрона – флагманской модели для сельского хозяйства Agras T30.

"За час работы беспилотник может обработать удобрениями до 16 га! Он поднимает на борту груз до 30 кг при собственном весе 26,4 кг", – говорится в описании.

Необычное использование дронов

Вызов дождя. В ОАЭ дроны "поражают" облака электрическим зарядом, что приводит к увеличению объема осадков. За три года Национальный центр метеорологии в Дубае провел десятки испытаний "заряжения" облаков, в ходе которых получалось вызывать дожди.

Дроны-пастухи. В Австралии и Новой Зеландии БПЛА пасут скот, контролируя его перемещения. Животноводы говорят, что овцы даже "полюбили" дроны, ведь они не кусаются, как собаки-пастухи.

Электрики. Американская компания SkySkopes применяет дрон для прокладки линий электропередачи. Они маневренней, быстрей и дешевле вертолетов.

Официанты. В Сингапуре сеть ресторанов и баров Timbré, которая использует дроны в качестве официантов. Один такой БПЛА способен за раз доставить к столику до 2 кг еды.

А что с БПЛА в Казахстане?

В нашей стране дроны так же стремительно набирают популярность. Правда, до красочных шоу (как в ОАЭ) или до промышленной обработки полей (как в КНР) и о производстве в каких-либо серьезных масштабах речи пока нет. Однако, по данным журнала "Добывающая промышленность: Центральная Азия", БПЛА стали очень полезными для недропользователей.

Наиболее часто беспилотники применяют для проведения аэрофотосъемки и последующего построения детального ортофотоплана и 3D-модели поверхности. При этом все работы можно произвести за несколько часов.

"Дрон позволяет за короткое время отснять все недосягаемые объекты, до которых не дойти пешком или которые не снять тахеометром", – рассказал директор по развитию и продаже дронов Кирилл Яковченко.

На основе полученного материала легко пополнить план горных работ, а также спланировать их развитие. Материал подходит для анализа состояния внутрикарьерных дорог, мониторинга загрязнений, соблюдения техники безопасности.