Нетаньяху назвал "трагической ошибкой" удар по городу Рафах

27 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что была допущена "трагическая ошибка" в результате удара израильских сил по городу Рафах, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в результате удара загорелся палаточный лагерь, в котором проживали беженцы с севера сектора. При этом Нетаньяху не уточнил причину ошибки.

"Несмотря на все наши усилия не причинить вреда ни в чем не повинному гражданскому населению, вчера вечером произошла трагическая ошибка, – заявил Нетаньяху в понедельник в обращении к израильскому парламенту. – Мы расследуем инцидент и получим заключение, потому что такова наша политика".

Главный юрист израильских вооруженных сил генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми заявил, что власти изучают удар по Рафаху и что военные сожалеют о гибели мирного населения.

В этот же день Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанес мощные удары по Рафаху, причинив значительные человеческие жертвы.