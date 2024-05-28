Нетаньяху назвал "трагической ошибкой" удар по городу Рафах
Фото: Instagram/israelipm
27 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что была допущена "трагическая ошибка" в результате удара израильских сил по городу Рафах, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в результате удара загорелся палаточный лагерь, в котором проживали беженцы с севера сектора. При этом Нетаньяху не уточнил причину ошибки.
"Несмотря на все наши усилия не причинить вреда ни в чем не повинному гражданскому населению, вчера вечером произошла трагическая ошибка, – заявил Нетаньяху в понедельник в обращении к израильскому парламенту. – Мы расследуем инцидент и получим заключение, потому что такова наша политика".
Главный юрист израильских вооруженных сил генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми заявил, что власти изучают удар по Рафаху и что военные сожалеют о гибели мирного населения.
В этот же день Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанес мощные удары по Рафаху, причинив значительные человеческие жертвы.
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