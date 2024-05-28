Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нетаньяху назвал "трагической ошибкой" удар по городу Рафах

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 06:50 Фото: Instagram/israelipm
27 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что была допущена "трагическая ошибка" в результате удара израильских сил по городу Рафах, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в результате удара загорелся палаточный лагерь, в котором проживали беженцы с севера сектора. При этом Нетаньяху не уточнил причину ошибки.

"Несмотря на все наши усилия не причинить вреда ни в чем не повинному гражданскому населению, вчера вечером произошла трагическая ошибка, – заявил Нетаньяху в понедельник в обращении к израильскому парламенту. – Мы расследуем инцидент и получим заключение, потому что такова наша политика".

Главный юрист израильских вооруженных сил генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми заявил, что власти изучают удар по Рафаху и что военные сожалеют о гибели мирного населения.

В этот же день Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанес мощные удары по Рафаху, причинив значительные человеческие жертвы.

Читайте также

Телевидение
В США журналистка случайно проглотила муху в прямом эфире
Евросоюз
Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем
Приют
В Уфе сгорел собачий приют, есть погибшие
Алия Абди
Нетаньяху Биньямин Израиль 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: