Кадыров пообещал большие деньги за загадку о Путине

Фото: Telegram/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с необычным заявлением. В своем Telegram-канале он пообещал 1 млн рублей (почти 5 млн тенге) тому, кто угадает, что ему говорят президенты России и Узбекистана на видео, сообщает Zakon.kz.

Обращение Кадырова опубликовано 30 мая 2024 года. "Первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере 1 млн рублей". Рамзан Кадыров Также озвучено обязательное условие. "Опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в Stories в Telegram или в Instagram". Рамзан Кадыров Российский деятель добавил, что некоторые из его окружения в курсе этого разговора. "Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа. Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда. Уверен, это они и сами знают. Ну все, в добрый путь. Поехали!" Рамзан Кадыров В начале 2024 года Владимир Путин наградил главу Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Читайте также Аятолла Хаменеи обратился к американским студентам В Мексике кандидата в мэры застрелили на предвыборном митинге Иран исключил одну из главных версий падения вертолета Раиси

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