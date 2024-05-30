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Кадыров пообещал большие деньги за загадку о Путине

Кадыров пообещал большие деньги за загадку о Путине, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:56 Фото: Telegram/RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с необычным заявлением. В своем Telegram-канале он пообещал 1 млн рублей (почти 5 млн тенге) тому, кто угадает, что ему говорят президенты России и Узбекистана на видео, сообщает Zakon.kz.

Обращение Кадырова опубликовано 30 мая 2024 года.

"Первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере 1 млн рублей".Рамзан Кадыров

Также озвучено обязательное условие.

"Опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в Stories в Telegram или в Instagram".Рамзан Кадыров

Российский деятель добавил, что некоторые из его окружения в курсе этого разговора.

"Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа. Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда. Уверен, это они и сами знают. Ну все, в добрый путь. Поехали!"Рамзан Кадыров

В начале 2024 года Владимир Путин наградил главу Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

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Кадыров Рамзан Путин Владимир 2024 год
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