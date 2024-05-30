Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Суд наказал водителя, который подключился к онлайн-заседанию из автомобиля

США, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 02:30 Фото: pixabay
В США мужчина подключился к онлайн-заседанию суда из салона автомобиля и был наказан, сообщает Zakon.kz.

На заседании как раз рассматривали вопрос о возвращении ему водительских прав за предыдущее нарушение правил дорожного движения. Но несмотря на отсутствие документов, оказывается мужчина продолжал пользоваться своим автомобилем.

Подобную наглость судья терпеть не стал. Он дождался пока недальновидный водитель припарковался, а затем велел ему явиться в окружную тюрьму. Интернет-пользователи сразу обратили внимание на реакцию участников заседания в этот момент.

Недавно на выставке в Лас-Вегасе был представлен инновационный грузовик, напоминающий скоростной поезд.

Читайте также

США
Дональд Трамп и Илон Маск планируют объединиться
Словения решила признать Палестину независимым государством
Словения решила признать Палестину независимым государством
Кадыров пообещал большие деньги за загадку о Путине
Кадыров пообещал большие деньги за загадку о Путине
Алия Абди
США 2024 год Автодороги Водительские права Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: