Суд наказал водителя, который подключился к онлайн-заседанию из автомобиля

В США мужчина подключился к онлайн-заседанию суда из салона автомобиля и был наказан, сообщает Zakon.kz.

На заседании как раз рассматривали вопрос о возвращении ему водительских прав за предыдущее нарушение правил дорожного движения. Но несмотря на отсутствие документов, оказывается мужчина продолжал пользоваться своим автомобилем.

Подобную наглость судья терпеть не стал. Он дождался пока недальновидный водитель припарковался, а затем велел ему явиться в окружную тюрьму. Интернет-пользователи сразу обратили внимание на реакцию участников заседания в этот момент.

Недавно на выставке в Лас-Вегасе был представлен инновационный грузовик, напоминающий скоростной поезд.