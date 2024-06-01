Британский посол лишился должности из-за неуместной шутки

Посол Великобритании в Мексике Джон Бенджамин был отстранен от должности после того, как в сети появилось видео, на котором он, по-видимому, направляет автомат на сотрудника посольства, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое разлетелось в соцсетях, видно, как Джон Бенджамин направляет огнестрельное оружие на человека, лицо которого размыто.

"В контексте ежедневных убийств в Мексике, совершаемых торговцами наркотиками, он осмеливается шутить", — говорится в посте, сопровождающем клип.

Посол был отстранен от своего поста после инцидента, который, как сообщается, произошел во время официальной поездки в штаты Дуранго и Синалоа в апреле.

"Мы осведомлены об этом инциденте и приняли соответствующие меры", – заявил представитель министерства иностранных дел Великобритании.

На правительственном веб-сайте Соединенного Королевства, отмечается, что г-н Бенджамин был послом Великобритании в Мексике в период с 2021 по 2024 год.

Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время митинга предвыборной кампании.

