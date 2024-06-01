Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Британский посол лишился должности из-за неуместной шутки

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 16:08 Фото: freepik
Посол Великобритании в Мексике Джон Бенджамин был отстранен от должности после того, как в сети появилось видео, на котором он, по-видимому, направляет автомат на сотрудника посольства, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое разлетелось в соцсетях, видно, как Джон Бенджамин направляет огнестрельное оружие на человека, лицо которого размыто.

"В контексте ежедневных убийств в Мексике, совершаемых торговцами наркотиками, он осмеливается шутить", — говорится в посте, сопровождающем клип.

Посол был отстранен от своего поста после инцидента, который, как сообщается, произошел во время официальной поездки в штаты Дуранго и Синалоа в апреле.

"Мы осведомлены об этом инциденте и приняли соответствующие меры", – заявил представитель министерства иностранных дел Великобритании.

На правительственном веб-сайте Соединенного Королевства, отмечается, что г-н Бенджамин был послом Великобритании в Мексике в период с 2021 по 2024 год.

Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время митинга предвыборной кампании. 

Читайте также

теракт
Во Франции задержали чеченца по подозрению в организации теракта на Олимпиаде
паром
В Афганистане затонул речной паром, погибли по меньшей мере 20 человек
человек
Канадский серийный убийца Роберт Пиктон умер после нападения в тюрьме
Мухит Турсынали
Великобритания Мексика 2024 год Англия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: