Как фильм-катастрофа: мощное извержение вулкана сняли на видео

Как пишет Insiderpaper, за месяц вулкан, расположенный в отдаленном регионе Индонезии в провинции Северный Сулавеси, извергался более шести раз, из-за этого эвакуировали более 6 тыс. человек.

Во время последнего извержения вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту более пяти километров.

Вокруг горы ввели шестикилометровую "зону отчуждения" из-за разлетающихся раскаленных камней, горячего пара и угрозы цунами: пепел, песок и камни падали с неба в городах и поселках по всему региону, автомобилистам приходилось включать фары в дневное время.

@manado North Sulawesi, just 100 klm from the volcano island of Mountain Ruang is the village of Laingpatehi that is burning pic.twitter.com/tu5dfOlDyx

Руководитель наблюдательного поста на горе Руанг Юлиус Рамополи сообщил, что вибрации после извержения были настолько сильными, что "сотрясали все вокруг", отключилось электричество, пишет Mirror.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в небо уходит красный столб, а из кратера выходит огромное облако пепла.

❗🌋🇮🇩 - Many houses on Tagulandang island were damaged due to the detachment of rocky material following the eruption of the #Ruang volcano on April 30.



There was a fire in the houses hit by the hot lava flow. pic.twitter.com/ZMxfOoy77R