ЦАХАЛ атаковала военные позиции в окрестностях Алеппо

Израиль нанёс ракетные удары по наземным целям в сирийском Алеппо. Об этом сообщила радиостанция Sham FM, передает Zakon.kz.

По данным сирийского радио были слышны раскаты сильных взрывов.

Сирийские средства противовоздушной обороны открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что 30 мая израильские военные обстреляли базу "Хезболлы" в Сирии в населенном пункте Эль-Фуруклус в 240 км от Дамаска. Позже боевики "Хезболлы" атаковали населенные пункты в Верхней Галилее.