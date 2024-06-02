ЦАХАЛ атаковала военные позиции в окрестностях Алеппо
Фото: wikipedia
Израиль нанёс ракетные удары по наземным целям в сирийском Алеппо. Об этом сообщила радиостанция Sham FM, передает Zakon.kz.
По данным сирийского радио были слышны раскаты сильных взрывов.
Сирийские средства противовоздушной обороны открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что 30 мая израильские военные обстреляли базу "Хезболлы" в Сирии в населенном пункте Эль-Фуруклус в 240 км от Дамаска. Позже боевики "Хезболлы" атаковали населенные пункты в Верхней Галилее.
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