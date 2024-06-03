Трамп дал неожиданное обещание Нурмагомедову по Палестине
Претендент на новый президентский срок пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.
Видео разговора политика и спортсмена опубликовал на странице в X бывший боец ММА Там Хан.
Respect @TeamKhabib— Tam Khan (@Tam_Khan) June 2, 2024
Asking @realDonaldTrump to stop the genocide in Palestine
🇵🇸 pic.twitter.com/g9ckU1il9O
Нурмагомедов, обращаясь к экс-президенту, заявил:
"Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине".
На что Трамп уверенно отвечает:
"Мы это остановим. Я это остановлю".
Отметим, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники: действующий глава государства Джо Байден, а также бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Обострение палестино-израильского конфликта началось с нападения "ХАМАС" на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев было взято в заложники. В ответ на крупнейшее по числу жертв нападение правительство Израиля объявило в стране военное положение и начало наземную операцию в секторе Газа.
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