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Трамп дал неожиданное обещание Нурмагомедову по Палестине

Трамп дал обещание Нурмагомедову по Палестине, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 14:39 Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov, Instagram/realdonaldtrump
2 июня 2024 года 45-й президент США Дональд Трамп пообщался с бывшим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Их встреча состоялась на одном из турниров, сообщает Zakon.kz.

Претендент на новый президентский срок пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

Видео разговора политика и спортсмена опубликовал на странице в X бывший боец ММА Там Хан.

Нурмагомедов, обращаясь к экс-президенту, заявил:

"Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине".

На что Трамп уверенно отвечает:

"Мы это остановим. Я это остановлю".

Отметим, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники: действующий глава государства Джо Байден, а также бывший американский лидер Дональд Трамп.

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Обострение палестино-израильского конфликта началось с нападения "ХАМАС" на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев было взято в заложники. В ответ на крупнейшее по числу жертв нападение правительство Израиля объявило в стране военное положение и начало наземную операцию в секторе Газа.

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