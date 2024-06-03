Трамп дал неожиданное обещание Нурмагомедову по Палестине

2 июня 2024 года 45-й президент США Дональд Трамп пообщался с бывшим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Их встреча состоялась на одном из турниров, сообщает Zakon.kz.

Претендент на новый президентский срок пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

Видео разговора политика и спортсмена опубликовал на странице в X бывший боец ММА Там Хан.

Нурмагомедов, обращаясь к экс-президенту, заявил:

"Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине".

На что Трамп уверенно отвечает:

"Мы это остановим. Я это остановлю".

Отметим, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники: действующий глава государства Джо Байден, а также бывший американский лидер Дональд Трамп.

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