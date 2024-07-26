Бездомные устроили акцию протеста в Париже

Накануне церемонии открытия Олимпийских игр у стен мэрии 18‑го округа Парижа более 300 бездомных провели акцию протеста, сообщает Zakon.kz.

Согласно репортажа гуманитарной ассоциации Utopia 56 в социальной сети Х, протестующие выражают несогласие с их выселением из столицы Франции на время проведения Олимпиады. Они требуют предоставить им жилье.

"Самому младшему среди протестующих три недели. Они просят приюта. Они собираются провести еще одну ночь на улице", – говорится в сообщении ассоциации.

Фото: Х/Utopia_56

Помимо этого, 800 тысяч пассажиров во Франции остались на вокзалах из-за аварии. В день открытия Олимпиады произошла серия умышленных поджогов, которые вывели из строя железнодорожные пути.