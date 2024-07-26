Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бездомные устроили акцию протеста в Париже

Протесты, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 02:22 Фото: Х/Utopia_56
Накануне церемонии открытия Олимпийских игр у стен мэрии 18‑го округа Парижа более 300 бездомных провели акцию протеста, сообщает Zakon.kz.

Согласно репортажа гуманитарной ассоциации Utopia 56 в социальной сети Х, протестующие выражают несогласие с их выселением из столицы Франции на время проведения Олимпиады. Они требуют предоставить им жилье.

"Самому младшему среди протестующих три недели. Они просят приюта. Они собираются провести еще одну ночь на улице", – говорится в сообщении ассоциации.
Протесты, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 02:22

Фото: Х/Utopia_56

Помимо этого, 800 тысяч пассажиров во Франции остались на вокзалах из-за аварии. В день открытия Олимпиады произошла серия умышленных поджогов, которые вывели из строя железнодорожные пути.

Читайте также

Пожилого туриста оштрафовали за снимки в Сингапуре
Пожилого туриста оштрафовали на 12 тысяч долларов за фотографии в Сингапуре
взрыв в многоэтажке Ульяновска
Причиной взрыва со смертельным исходом в многоэтажке Ульяновска стал самогонный аппарат
актер
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Марушев
Алия Абди
Париж Франция 2024 год Акции протеста Протесты Бездомные
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Баян Алагузова поразила фанатов под хит Ирины Кайратовны
Баян Алагузова поразила фанатов под хит "Ирины Кайратовны"
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: