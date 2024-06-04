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Байден признался в любви своей супруге

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 07:25 Фото: X/JoeBiden
Президент США Джо Байден трогательно признался в чувствах своей супруге, сообщает Zakon.kz.

Он это сделал 3 июня на своих страницах в социальных сетях. Признания были приурочены дню рождения Джилл Байден.

"С днем ​​рождения любовь всей моей жизни, жизнь моей любви и опора нашей семьи. Я люблю тебя, Джилли", – так он обратился к ней в соцсети Х .

31 мая президент США Джо Байден представил новый план по прекращению огня в секторе Газа.

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