Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа

31 мая президент США Джо Байден представил новый план по прекращению огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

План предполагает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории. Информацию об этом Байден опубликовал на своей странице в Instagram.

Первый этап должен продлиться шесть недель. Он включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа и возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных.

Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод израильских войск из сектора Газа. Кроме того, на этом этапе в Израиль должны быть возвращены все оставшиеся заложники.

На третьем этапе начнется масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет. Семьям израильских заложников должны быть возвращены останки убитых террористами ХАМАС родных.

По словам Байдена, документ через катарских посредников уже передали представителям ХАМАС. Президент США призвал ХАМАС принять это предложение. В то же время он обратился и к израильским политикам, отметив, что Израиль может заключить сделку, не опасаясь за свою безопасность.

Ранее Байдена возмутила выдача ордера на арест лидеров Израиля.