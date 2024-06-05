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Объявлен лучший аэропорт стран СНГ по итогам 2023 года

Минск, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 08:03 Фото: X/AirportMinsk
Стал известен победитель конкурса "Лучший аэропорт года" среди стран СНГ по итогам 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Конкурс среди аэропортов стран Содружества Независимых Государств ежегодно проводится Ассоциацией "Аэропорт" гражданской авиации стран- участниц СНГ. Так, в Москве на годовом отчетном собрании членов Ассоциации в ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен Кубка "Лучший аэропорт СНГ" за 2023 год.

Информация об этом опубликована 4 июня на официальном сайте Национального аэропорта Минск.

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 08:03

Фото: airport

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