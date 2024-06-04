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Актер из "Солдатов" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни

актер, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 22:01 Фото: kino-teatr.ru
Российские актер Павел Трубинер заявил об отмене спектакля с участием коллеги Романа Мадянова, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети "ВКонтакте" он отметил, что постановки отменили до конца лета в связи с болезнью артиста. Между тем, о состояния актера он не рассказал.

"Пока остается под вопросом "Любимая женщина Дон Жуана" 27 августа в Москве", – заявил Трубинер.

Российские СМИ пишут, что Мадянов якобы проходит курс противоопухолевого лечения из-за рака легкого. 61-летнему актеру якобы диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого после того, как он обратился к врачам, пожаловавшись на слабость.

Роман Мадянов известен по роли майора Виктора Колобкова в сериале "Солдаты". Он снимался в проектах "След на земле", "Убойная сила", "Дальнобойщики", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Жена генерала", "Три товарища", "Великая", "Шаляпин", "По щучьему велению", "Гардемарины 1787. Война".

Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет умер российский актер Валерий Фролов. Широкому зрителю он известен по ролям в фильме "Кин-дза-дза" и сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".

Елена Беляева
Россия 2024 год
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