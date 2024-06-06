Сколько стоит покушать в лучшем ресторане мира

Лучшим в мире рестораном признан Disfrutar в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый список "50 лучших" ресторанов мира представили в Лас-Вегасе. И лидером стал испанский ресторан, который забрал корону у Central в Лиме, Перу, пишет News.sky.

В списке "50 лучших" о ресторане-победителе пишут следующее: "Сочетание великолепных оригинальных блюд, непревзойденного технического мастерства и игривой подачи создает незабываемые впечатления от ужина на всю жизнь".

Стандартное меню в Disfrutar в Барселоне стоит 290 евро (около 140 тыс. тенге). Вы получите около 30 курсов. И дополнительно нужно заплатить 160 евро (примерно 77 тыс. тенге), если вы хотите заказать вино.

Ресторан также предлагает уникальное меню для вашего стола по цене от 390 до 1050 до евро (около 189 тыс. тенге до 510 тыс. тенге) на человека – чем больше человек, тем дешевле оно стоит.

В меню представлены следующие блюда:

пончик-панчино с начинкой из икры;

сэндвич с замороженным гаспачо;

каракатица по-тайски с кокосовой стружкой;

кабачок со спагетти комбу, миндалем и виноградом.

В топ-50 также вошли рестораны из Великобритании, Южной Америки, Таиланда, Италии, Франции.

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