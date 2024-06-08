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В авиакатастрофе в США погиб 90-летний бывший космонавт

Авиакатастрофа, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 06:46 Фото: X/fox13seattle
7 июня в авиакатастрофе погиб американский военный летчик Уильям Андерс, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Fox News, происшествие случилось в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы. Принадлежащий Андерсу одномоторный самолет Beechcraft T-34 Mentor мог делать "мертвую петлю" над водой и упал в результате крутого пикирования. Офис местного шерифа сообщил, что самолет был старой модели. Он упал в воду и затонул. Его тело разыскивают экстренные службы.

О погибшем известно, что он входил в экипаж "Аполлон-8". Это первый обитаемый космический корабль, облетевший Луну. Полет состоялся в 1968 году и продолжался менее трех суток.

Космос, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 06:46

Фото: Х/HotNews72346962

В Португалии 2 июня на авиасалоне в городе Бежа столкнулись два самолета Як-52.

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