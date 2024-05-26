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Йеменские хуситы освободили более 100 военнопленных

колючая проволока , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 15:14 Фото: freepik
Международный комитет Красного Креста сообщает, что повстанцы-хуситы в Йемене освободили более 100 военнопленных, связанных с затянувшимся конфликтом в стране, сообщает Zakon.kz.

Освобождение 113 заключенных произошло в воскресенье утром, 26 мая, в удерживаемой хуситами столице Сане, говорится в заявлении Красного Креста.

"Мы надеемся, что это откроет путь к дальнейшим освобождениям и утешит семьи, с нетерпением ожидающие воссоединения со своими близкими", – сказала Дафни Марет, глава делегации МККК в Йемене.

Один из освобожденных задержанных с проблемами со здоровьем был доставлен на машине скорой помощи в его родной город в Йемене, сообщил МККК, не вдаваясь в подробности.

Освобождение было отложено на день по очевидным материально-техническим причинам, сообщил Абдул-Кадер аль-Муртаза, чиновник хуситов, отвечающий за переговоры по обмену пленными.

Считается, что тысячи людей до сих пор удерживаются в качестве военнопленных с момента начала конфликта в 2014 году, а другие пропали без вести. Красный Крест расценил воскресные освобождения как "позитивный шаг" к возобновлению переговоров по обмену пленными.

"Мы готовы сыграть свою роль нейтрального посредника в содействии освобождению, переводу и репатриации задержанных", — говорится в заявлении.

Йемен погрузился в разрушительный конфликт, когда хуситы покинули свою северную цитадель и захватили Сану и большую часть Северного Йемена, вынудив правительство покинуть страну. 

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, включающая Объединенные Арабские Эмираты, вмешалась в 2015 году, пытаясь восстановить международно признанное правительство. Конфликт в последние годы превратился в опосредованную войну между Саудовской Аравией и Ираном. Более 150 000 человек, включая боевиков и мирных жителей, погибли в результате одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.

Также новость, которая дарит надежду, что на Ближнем Востоке будет меняться обстановка: грузовики с гуманитарной помощью начинают въезжать в сектор Газа в обход Рафаха.

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