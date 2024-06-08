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Армия Израиля освободила четверых заложников, похищенных во время нападения в октябре

флаги Палестины и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 17:25 Фото: freepik
8 июня Армия Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась, что четверо заложников были освобождены в ходе спецоперации в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

25-летний Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив были спасены израильскими военными, разведчиками и силами специального назначения из двух разных мест в Нусейрате, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛа, все четверо были похищены на музыкальном фестивале "Нова" во время нападения на Израиль 7 октября.

"Они находятся в хорошем состоянии и переведены в медицинский центр "Шиба" Тель-ха-Шомер для дальнейшего медицинского обследования", – добавили в ЦАХАЛе.

По меньшей мере 55 человек были убиты в результате операции в Нусейрате, Дейр-эль-Балахе и Аль-Завайде в субботу, сообщил представитель больницы мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе.

Это третья подобная успешная операция. Капрал ЦАХАЛ Ори Мегидиш был спасен в октябре прошлого года из северной части сектора Газа. В ходе другой операции, состоявшейся 12 февраля этого года, Фернандо Марман и Луис Хар были спасены из южного Рафаха.

На видео видно, как Аргамани обнимает своего отца после освобождения. Она была одной из самых известных оставшихся заложников и появилась в серии пропагандистских видеороликов ХАМАС, выпущенных в январе.

7 июня 2024 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добавил израильских военных в глобальный список преступников, совершивших нарушения в отношении детей.

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