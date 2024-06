Армия Израиля освободила четверых заложников, похищенных во время нападения в октябре

25-летний Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив были спасены израильскими военными, разведчиками и силами специального назначения из двух разных мест в Нусейрате, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛа, все четверо были похищены на музыкальном фестивале "Нова" во время нападения на Израиль 7 октября.

По меньшей мере 55 человек были убиты в результате операции в Нусейрате, Дейр-эль-Балахе и Аль-Завайде в субботу, сообщил представитель больницы мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе.

Это третья подобная успешная операция. Капрал ЦАХАЛ Ори Мегидиш был спасен в октябре прошлого года из северной части сектора Газа. В ходе другой операции, состоявшейся 12 февраля этого года, Фернандо Марман и Луис Хар были спасены из южного Рафаха.

In a beautiful moment, Noa Argamani and her father reunite after months apart. pic.twitter.com/h1YmkStlV2