ООН добавила Израиль в глобальный список преступников, причиняющих вред детям

7 июня 2024 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добавил израильских военных в глобальный список преступников, совершивших нарушения в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

Израилю сообщили, что страна включена в список ежегодного доклада генерального секретаря о детях в вооруженных конфликтах, который будет отправлен в Совет Безопасности ООН в следующую пятницу, 14 июня.

По словам дипломатического источника, в список также были добавлены ХАМАС и Палестинский исламский джихад, а также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет телеканал CNN.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан записал видео, на котором он звонит из своего офиса по телефону, по-видимому, чиновнику ООН, и опубликовал часть этого видео в социальных сетях.

В видеоролике Эрдан выразил возмущение решением ООН, назвав ЦАХАЛ "самой моральной армией в мире".

"Единственный, кто сегодня занесен в черный список, — это генеральный секретарь, чьи решения с начала войны и даже раньше вознаграждают террористов и стимулируют их использовать детей для террористических актов… Позор ему!" – говорит посол на видео.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что публикация частного разговора со стороны израильского посла "шокирует и это неприемлимо". Также он заявил, что "никогда не видел такого за 24 года, пока работал в этой организации".

Включение Израиля в список произошло после восьми месяцев войны в секторе Газа, в которой, по данным Министерства здравоохранения анклава, погибло более 15 500 детей.

На этой неделе 30 человек стали жертвами израильского авианалета на школу в лагере беженцев.