ООН добавила Израиль в глобальный список преступников, причиняющих вред детям
Израилю сообщили, что страна включена в список ежегодного доклада генерального секретаря о детях в вооруженных конфликтах, который будет отправлен в Совет Безопасности ООН в следующую пятницу, 14 июня.
По словам дипломатического источника, в список также были добавлены ХАМАС и Палестинский исламский джихад, а также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет телеканал CNN.
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан записал видео, на котором он звонит из своего офиса по телефону, по-видимому, чиновнику ООН, и опубликовал часть этого видео в социальных сетях.
В видеоролике Эрдан выразил возмущение решением ООН, назвав ЦАХАЛ "самой моральной армией в мире".
"Единственный, кто сегодня занесен в черный список, — это генеральный секретарь, чьи решения с начала войны и даже раньше вознаграждают террористов и стимулируют их использовать детей для террористических актов… Позор ему!" – говорит посол на видео.
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что публикация частного разговора со стороны израильского посла "шокирует и это неприемлимо". Также он заявил, что "никогда не видел такого за 24 года, пока работал в этой организации".
Включение Израиля в список произошло после восьми месяцев войны в секторе Газа, в которой, по данным Министерства здравоохранения анклава, погибло более 15 500 детей.
На этой неделе 30 человек стали жертвами израильского авианалета на школу в лагере беженцев.