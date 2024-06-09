Сильный ливень затопил улицы Анкары
Ливень, начавшийся во второй половине дня и усиливший свое воздействие на город, стал причиной скопления воды на дорогах во многих районах, сообщает местный телеканала ntv.
Также из-за ливня была парализована работа городского метрополитена.
Фото: ntv.com
В заявлении столичного муниципалитета Анкары говорится, что в результате дождя уровень воды на некоторых станциях метро поднялся выше нормальных значений и работы по отводу воды продолжаются.
Также в столице Турции пострадали сотни автомобилей, многие из них просто заглохли из-за водяного удара.
Фото: ntv.com
Фото: ntv.com
В репортаже телеканала trthaber видно, что пострадавшие автомобили из воды приходится передвигать на специальной спецтехнике.
7 июня мощный ливень обрушился на Астану. Затопило центральную часть столицы.