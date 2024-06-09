Сильный ливень затопил улицы Анкары

Субботним вечером 8 июня на столицу Турции, Анкару, обрушился ливень. Из-за дождя на дорогах во многих районах скопилась вода, парализовав автомобильное движение, сообщает Zakon.kz.

Ливень, начавшийся во второй половине дня и усиливший свое воздействие на город, стал причиной скопления воды на дорогах во многих районах, сообщает местный телеканала ntv.

Также из-за ливня была парализована работа городского метрополитена.

Фото: ntv.com

В заявлении столичного муниципалитета Анкары говорится, что в результате дождя уровень воды на некоторых станциях метро поднялся выше нормальных значений и работы по отводу воды продолжаются.

Также в столице Турции пострадали сотни автомобилей, многие из них просто заглохли из-за водяного удара.

Фото: ntv.com

Фото: ntv.com

В репортаже телеканала trthaber видно, что пострадавшие автомобили из воды приходится передвигать на специальной спецтехнике.

7 июня мощный ливень обрушился на Астану. Затопило центральную часть столицы.