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Мощный ливень обрушился на Астану: центральную часть города затопило

Ливень, непогода, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
7 июня 2024 года в Астане резко ухудшалась погода – обрушился сильный ветер, ливень, а в некоторых частях города пошел град. В результате затопило центральную часть города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После недолгого, но сильного ливня по улице Мангелик Ел образовались огромные пробки. Как оказалось, часть улицы сильно затопило.

Ливень, пешеход, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Из-за больших луж пешеходам приходится искать обходные пути, чтобы перебраться на другую часть дороги, но находятся и те, кому вода оказалась не страшна.

Ливень, дождь, лужи , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ливень, Астана, дождь, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В этой части города можно заметить людей всех возрастов, которые преодолевают забор. Это оказался единственный "оптимальный" вариант, как не оказаться по колено в воде.

Ливень, дождь, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Коммунальные службы города уже начали устранять последствия.

Дождь, Ливень , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"В связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями, по ряду улиц имеется скопление воды. На текущий момент более 100 единиц спецтехники задействовано по городу для откачки воды. Все коммунальные службы находятся на местах", – сообщили в акимате Астаны.
Ливень, непогода , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Кроме того, полицейские перекрыли часть улицы Кунаева и разворачивают водителей, которые направляются в сторону Мангелик ел, из-за потопа.

Непогода, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:15

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина


Ранее РГП "Казгидромет" озвучило погоду на три дня.

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