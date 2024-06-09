Премьер Бельгии о поражении его партии на выборах: Я лично несу за это ответственность
Как пишет ТАСС, партия заняла предпоследнее шестое место.
"Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность", – сказал Де Кроо.
Премьер пообещал теперь "сосредоточиться на текущих делах правительства до назначения нового премьер-министра".
Отмечается, что Де Кроо может занимать свою должность годы, так как правящие коалиции в Бельгии формируются очень трудно. Так коалиция, которую возглавляет Де Кроо, формировалась с 2018 по 2020 годы, процесс занял 653 дня.
"В Бельгии нет как таковых общенациональных партий, выборы в федеральный парламент проходят отдельно во Фландрии, где голосуют за нидерландскоязычные партии, и в Валлонии, где выбирают франкоязычные партии. 150 мест в палате представителей жестко поделены, из них 88 мест принадлежат нидерландскоязычному сообществу, 62 – франкоязычному, пропорционально населению", – пишет издание.
По предварительным данным, первое место во Фландрии одержала умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" (NVA) бургомистра Антверпена Барта Де Вевера, получив 25,3%. На втором месте более радикальные правые – "Вламс беланг" (фламандский интерес – ндлр) 21,9%. Обе партии выступают за жесткий контроль миграции и за суверенитет Фландрии, однако, если NVA допускает сохранение бельгийского государства при широкой автономии севера, то "Вламс беланг" требует отделения Фландрии, но только "мирным конституционным путем" и не в ближайшее время. Обе партии являются проевропейскими и поддерживают поставки оружия Украине. На третьем месте расположились социалисты (Vooruit) - 13,5%, на четвертом – христианские демократы (CD&V) 12,6%, левые лейбористы (PVDA) – 8,9%. Шестое место заняли либералы (Open VLD) – 7,8%, последнее – зеленые (Groen) 7,4%.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента – Национального собрания.