Премьер Бельгии о поражении его партии на выборах: Я лично несу за это ответственность

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо признал поражение своей фламандской либеральной партии Open VLD на парламентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, партия заняла предпоследнее шестое место.

"Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность", – сказал Де Кроо.

Премьер пообещал теперь "сосредоточиться на текущих делах правительства до назначения нового премьер-министра".

Отмечается, что Де Кроо может занимать свою должность годы, так как правящие коалиции в Бельгии формируются очень трудно. Так коалиция, которую возглавляет Де Кроо, формировалась с 2018 по 2020 годы, процесс занял 653 дня.

"В Бельгии нет как таковых общенациональных партий, выборы в федеральный парламент проходят отдельно во Фландрии, где голосуют за нидерландскоязычные партии, и в Валлонии, где выбирают франкоязычные партии. 150 мест в палате представителей жестко поделены, из них 88 мест принадлежат нидерландскоязычному сообществу, 62 – франкоязычному, пропорционально населению", – пишет издание.

По предварительным данным, первое место во Фландрии одержала умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" (NVA) бургомистра Антверпена Барта Де Вевера, получив 25,3%. На втором месте более радикальные правые – "Вламс беланг" (фламандский интерес – ндлр) 21,9%. Обе партии выступают за жесткий контроль миграции и за суверенитет Фландрии, однако, если NVA допускает сохранение бельгийского государства при широкой автономии севера, то "Вламс беланг" требует отделения Фландрии, но только "мирным конституционным путем" и не в ближайшее время. Обе партии являются проевропейскими и поддерживают поставки оружия Украине. На третьем месте расположились социалисты (Vooruit) - 13,5%, на четвертом – христианские демократы (CD&V) 12,6%, левые лейбористы (PVDA) – 8,9%. Шестое место заняли либералы (Open VLD) – 7,8%, последнее – зеленые (Groen) 7,4%.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента – Национального собрания.