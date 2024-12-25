#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.93
536.04
5.18
Происшествия

Стали известны имена пилотов разбившегося в Актау самолета

самолет в небе, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 19:46 Фото: pixabay
Назвали имена пилотов летного экипажа азербайджанского самолета, разбившегося в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Lada.kz, при крушении самолета в Актау лайнером управляли следующие члены экипажа:

  • Кшнякин Игорь
  • Калянинов Александр
  • Алиева Хёкюма
  • Эсадов Зюльфюгар
  • Рагимли Айдан

По предварительным данным СМИ, летный экипаж не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, все пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения.

"Состояние оценивается как разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.

Ранее был опубликован полный список пассажиров упавшего в Актау лайнера.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
Тела сильно обгорели: Канат Бозумбаев назвал число погибших в авиакатастрофе в Актау
Происшествия
20:32, Сегодня
Тела сильно обгорели: Канат Бозумбаев назвал число погибших в авиакатастрофе в Актау
На месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба
Происшествия
20:18, Сегодня
На месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба
Пилоты рухнувшего в Актау самолета до последнего пытались избежать крушения – СМИ
Происшествия
19:44, Сегодня
Пилоты рухнувшего в Актау самолета до последнего пытались избежать крушения – СМИ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: