Стали известны имена пилотов разбившегося в Актау самолета

Назвали имена пилотов летного экипажа азербайджанского самолета, разбившегося в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Lada.kz, при крушении самолета в Актау лайнером управляли следующие члены экипажа:

Кшнякин Игорь

Калянинов Александр

Алиева Хёкюма

Эсадов Зюльфюгар

Рагимли Айдан

По предварительным данным СМИ, летный экипаж не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, все пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения.

"Состояние оценивается как разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.

Ранее был опубликован полный список пассажиров упавшего в Актау лайнера.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

