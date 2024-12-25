Стали известны имена пилотов разбившегося в Актау самолета
Фото: pixabay
Назвали имена пилотов летного экипажа азербайджанского самолета, разбившегося в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Lada.kz, при крушении самолета в Актау лайнером управляли следующие члены экипажа:
- Кшнякин Игорь
- Калянинов Александр
- Алиева Хёкюма
- Эсадов Зюльфюгар
- Рагимли Айдан
По предварительным данным СМИ, летный экипаж не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.
По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.
Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, все пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения.
"Состояние оценивается как разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.
Ранее был опубликован полный список пассажиров упавшего в Актау лайнера.
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
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