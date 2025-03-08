Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля освободили из-под стражи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор в Сеуле, где он содержался по уголовному делу о мятеже. Прокуратура страны приняла решение не подавать апелляцию на решение суда о его освобождении, сообщает Zakon.kz.

Решение об освобождении президента из изолятора приняли спустя 27 часов после того, как суд поставил отменить его заключение, длящееся с 15 января 2025 года, сообщает агентство Ренхап.

Прокуратура могла подать апелляцию на это решение, но не стала этого делать.

Адвокат президента Сок Дон Хен подчеркнул, что Юн Сок Ёль не мог быть освобожден ранее из-за возможности апелляции со стороны прокуратуры. По его словам, правовой механизм, позволявший прокуратуре подавать апелляцию, был признан противоречащим Конституции.

Ранее сообщалось, что Юн Сок Ёль объявил военное положение поздним вечером 3 декабря 2024 года. Он объяснил это решение угрозой со стороны КНДР и необходимостью сохранения свободного конституционного строя. Президент также обвинил оппозицию в "антигосударственной деятельности по подготовке мятежа".

В четверг, 5 декабря 2024 года, полиция начала расследование по обвинению президента Юн Сок Ёля в государственной измене из-за введения военного положения.