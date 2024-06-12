Женщина получила ранения во время стрельбы у монастыря в России
Фото: pixabay
На автомобильной дороге г. Козельск – Оптина пустынь неизвестный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и на землю, сообщает Zakon.kz.
По информации оперативных служб, от выстрела в землю с рикошетом на куском асфальте женщина получила легкую травму.
"Все службы на месте. В настоящее время идут поиски мужчины", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Ранее сообщалось, что полиция Алматинской области 10 июня задержала мужчин, открывших стрельбу во время свадебных гуляний.
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