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Женщина получила ранения во время стрельбы у монастыря в России

стрельба у монастыря в России, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 00:55 Фото: pixabay
На автомобильной дороге г. Козельск – Оптина пустынь неизвестный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и на землю, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативных служб, от выстрела в землю с рикошетом на куском асфальте женщина получила легкую травму.

"Все службы на месте. В настоящее время идут поиски мужчины", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Ранее сообщалось, что полиция Алматинской области 10 июня задержала мужчин, открывших стрельбу во время свадебных гуляний.

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