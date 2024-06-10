Стрельба на свадьбе в Алматинской области: бойцы УБОП и СОБР задержали нарушителей

Полиция Алматинской области 10 июня задержала мужчин, открывших стрельбу во время свадебных гуляний, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе ДП, 9 июня во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия.

Фото: t.me/kozachkow

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) совместно с бойцами спецподразделения СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования) все правонарушители задержаны и водворены в ИВС. По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией возбуждено уголовное дело", – сообщили в полиции.

Фото: t.me/kozachkow

Оружие, из которого производились выстрелы, направлено на экспертизу.

"В целом полиция Алматинской области на постоянной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений. Отмечается стабильное снижение числа преступлений", – добавили в ДП.

Однако в отношении руководства районной полиции будут приняты строгие меры.

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