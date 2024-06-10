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Стрельба на свадьбе в Алматинской области: бойцы УБОП и СОБР задержали нарушителей

Стрельба на свадьбе в Алматинской области, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:35 Фото: ДП Алматинской области
Полиция Алматинской области 10 июня задержала мужчин, открывших стрельбу во время свадебных гуляний, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе ДП, 9 июня во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия.

Стрельба на свадьбе в Алматинской области, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:35

Фото: t.me/kozachkow

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) совместно с бойцами спецподразделения СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования) все правонарушители задержаны и водворены в ИВС. По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией возбуждено уголовное дело", – сообщили в полиции.
Стрельба на свадьбе в Алматинской области, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:35

Фото: t.me/kozachkow

Оружие, из которого производились выстрелы, направлено на экспертизу.

"В целом полиция Алматинской области на постоянной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений. Отмечается стабильное снижение числа преступлений", – добавили в ДП.

Однако в отношении руководства районной полиции будут приняты строгие меры.

Ранее мы рассказывали об инциденте со стрельбой из машины в Астане. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки.

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