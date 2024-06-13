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Армения отозвала своего посла из Беларуси

Армения отозвала посла из Беларуси, Лукашенко, Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 16:29 Фото: wikimedia
Министерство иностранных дел Армении отозвало посла в Беларуси Размика Хумаряна в Ереван для консультаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июня 2024 года сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян.

"Посла Республики Армения в Беларуси вызвали в Ереван для консультаций", – приводит ее слова ИА Регнум.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 13 июня в парламенте, заявил, что, пока в Беларуси президентом является Александр Лукашенко, он туда не поедет.

"Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь, покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще", – сказал премьер Армении. 

Пашинян также заявил, что если Беларусь решит выйти из ОДКБ, Ереван может изменить свою политику, касающуюся организации. Также это возможно, если Лукашенко "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".

Премьер Армении заявил, что один из членов ОДКБ якобы участвовал в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Этот политик "поощрял, верил и желал победы Азербайджана" и недавно сам сообщил об этом.

"И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?" – заявил Пашинян, добавив, что Еревану все же придется сотрудничать с Минском в рамках СНГ и ЕАЭС.

Накануне, 12 июня Пашинян заявил, что республика покинет ОДКБ. Когда это произойдет, власти решат в свое время. После этого глава армянского МИД Арарат Мирзоян пояснил, что они пока не выходят из ОДКБ. Пашинян только сказал, что это произойдет в будущем.

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