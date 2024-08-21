В Министерство иностранных дел Казахстана пригласили посла Беларуси

В Министерство иностранных дел Казахстана 21 августа 2024 года пригласили посла Беларуси Павла Утюпина, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу обсудил в послом актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций.

"В частности, министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твёрдо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами", – говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

В ведомстве добавили, что в нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В связи с этим министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов.

4 июня 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Беларуси. Им стал Тимур Жаксылыков. Он сменил на этом посту Ерлана Байжанова.