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В Швейцарии стартовал мирный саммит по Украине

люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 13:17 Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
15 июня 2024 года на швейцарском курорте Бюргеншток начался саммит по мирному урегулированию конфликта в Украине, на который зарегистрировались 90 государств и организаций, сообщает Zakon.kz.

Швейцарские официальные лица, принимающие конференцию, сообщили, что на саммите будут присутствовать более 50 глав государств и правительств, включая президента Украины Владимира Зеленского. В целом в мероприятии примут участие около 100 делегаций, включая европейские организации и Организацию Объединенных Наций.

Кто придет – а кто нет – стало одной из ключевых ставок на встрече, которая, по мнению критиков, будет бесполезна без присутствия правительства президента России Владимира Путина. Москву не пригласили на переговоры в Швейцарии, а без участия России выйти на мирное решение по Украине невозможно, сказал Путин.

Вице-президент США Камала Харрис собирается присутствовать на мероприятии, а Турция и Саудовская Аравия направили своих министров иностранных дел. Ключевые развивающиеся страны, такие как Бразилия, являющаяся наблюдателем на мероприятии, Индия и Южная Африка, будут представлены на более низких уровнях.

Китай присоединяется к множеству стран, которые не участвуют в конференции. Пекин заявляет, что в любом мирном процессе должны участвовать как Россия, так и Украина, и выдвигает свои собственные идеи мира.

Из постсоветских стран на встречу выдвинулась только Армения. Страна направила на саммит секретаря Совета Безопасности Армена Григоряна.

Казахстан, судя по всему, на встрече не представлен. Официальный представитель нашего МИДа Айбек Смадияров 3 июня ответил, что приглашение "будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции нашей страны по данному вопросу".

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