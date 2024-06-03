Будет ли участвовать Казахстан в саммите мира по Украине, ответили в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 3 июня на брифинге ответил, будет ли участвовать Казахстан в саммите мира по Украине, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке (Швейцария), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров рассказал, что участие Казахстана на саммите мира будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции нашей страны по данному вопросу.

"Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения как с Украиной, так и с Россией. Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН. В этом контексте мы последовательно выступаем за мирное решение данного конфликта, который должен быть решен в плоскости двухсторонних отношений между этими странами", – дополнил он.

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев 30 мая 2024 года еще раз обозначил позицию Казахстана касательно ситуации в Украине.