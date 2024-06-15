Торговое судно тонет у берегов Йемена после атаки хуситов

13 июня торговое судно, возгорание которого произошло в результате атаки хуситов у берегов Йемена, продолжает гореть и идет ко дну, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно только 15 июня. Как пишет пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании, в настоящий момент корабль дрейфует в 55,6 км к северо-востоку от Джибути.

"Экипаж торгового судна эвакуировался с корабля. Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" за последние дни нанесли повреждения противокорабельными ракетами двум грузовым судам в Аденском заливе.