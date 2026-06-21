#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Британские службы сообщили о попытке захвата судна у берегов Йемена

Британские службы сообщили о попытке захвата судна у берегов Йемена, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 00:37 Фото: magnific.com
Вблизи побережья Йемена была предотвращена предполагаемая попытка захвата нефтяного танкера, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Beirut со ссылкой на британское управление морских торговых операций (UKMTO).

По данным ведомства, примерно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аш-Шихр к судну приблизилась небольшая лодка, на борту которой находились пятеро вооруженных мужчин. Предположительно, они пытались подняться на борт танкера.

Экипаж оперативно отреагировал на угрозу: судно изменило курс и выполнило маневры уклонения, что позволило избежать возможного захвата. В результате происшествия никто не пострадал, а танкер продолжил следование в следующий порт назначения.

Международные морские организации призывают суда, проходящие через регион, соблюдать повышенные меры безопасности и незамедлительно сообщать о подозрительной активности. Эксперты связывают рост подобных инцидентов с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от совместной фотосессии и покинул переговоры с США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Змея, вода
12:57, 23 июня 2026
Змеи заполонили берега Черного и Каспийского морей
Йеменские хуситы атаковали торговое судно
00:11, 16 июня 2024
Торговое судно тонет у берегов Йемена после атаки хуситов
танкер, нефть, США, Россия
20:36, 07 января 2026
Военные США захватили танкер с российским флагом в Атлантическом океане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:22, 24 июня 2026
Капитан сборной Казахстана Щукин назвал фаворитов "Уимблдона-2026" у мужчин и женщин
Фото: Ufa.uz
23:59, 23 июня 2026
Сборная Узбекистана разгромно проиграла Португалии на ЧМ-2026 по футболу
Фото: Ufa.uz
23:34, 23 июня 2026
Португалия - Узбекистан: Абдукодир Хусанов отметился автоголом на 60-й минуте
Фото: пресс-служба лиги АСА
23:25, 23 июня 2026
Бойца ММА Александра Емельяненко госпитализировали: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: