Британские службы сообщили о попытке захвата судна у берегов Йемена

Вблизи побережья Йемена была предотвращена предполагаемая попытка захвата нефтяного танкера, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Beirut со ссылкой на британское управление морских торговых операций (UKMTO).

По данным ведомства, примерно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аш-Шихр к судну приблизилась небольшая лодка, на борту которой находились пятеро вооруженных мужчин. Предположительно, они пытались подняться на борт танкера.

Экипаж оперативно отреагировал на угрозу: судно изменило курс и выполнило маневры уклонения, что позволило избежать возможного захвата. В результате происшествия никто не пострадал, а танкер продолжил следование в следующий порт назначения.

Международные морские организации призывают суда, проходящие через регион, соблюдать повышенные меры безопасности и незамедлительно сообщать о подозрительной активности. Эксперты связывают рост подобных инцидентов с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе.

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