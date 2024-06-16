В Газе заканчивается продовольствие: людям грозит голод

Чиновник Агентства ООН сообщил о катастрофической ситуации в секторе Газа, связанной с завершением продовольствия, сообщает Zakon.kz.

Всемирная продовольственная программа ООН опасается ухудшения ситуации на юге сектора Газа из-за истощения запасов продуктов питания на складах в Рафахе. Об этом 14 июня рассказал заместитель исполнительного директора программы Карл Скау на своей странице в социальной сети Х.

"Мы запаслись до операции в Рафахе, чтобы дать людям продовольствие, однако оно начинает заканчиваться и у нас нет того же доступа, что нам нужен и который у нас был раньше". Карл Скау

Фото: Х/CarlSkau

Также чиновник отметил, что проблема усугубляется большим числом беженцев, так как около "одного млн человек ютятся в узком пространстве".

1 million displaced ppl in south #Gaza are trapped, without clean water or sanitation. It's a public health and protection disaster.



In the north, @WFP's deliveries via Erez have improved access to basic food. This must be sustained, and people need more diverse nutritious food. pic.twitter.com/wCJe4oyH1f — Carl Skau (@CarlSkau) June 14, 2024

Помимо этого он обратил внимание на "катастрофу с водой и канализацией", которая происходит на юге Газы.

Ранее в ХАМАС прокомментировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.