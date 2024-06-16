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В России женщин перед абортом будут заставлять слушать сердцебиение плода

Аборт, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 08:45 Фото: pixabay
C 2025 года врачи в России будут заставлять женщин слушать сердцебиение эмбриона перед абортом, сообщает Zakon.kz.

Минздрав РФ утвердил новые клинические рекомендации для прерывания беременности, разработанные Российским обществом акушеров-гинекологов. В документе указывается, что пациенткам обязательно нужно проходить консультацию у психолога перед прерыванием беременности. Врачам же рекомендуют показывать женщинам изображение эмбриона на УЗИ.

Новые рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года. Согласно им, аборт будет считаться небезопасной процедурой, которая может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и рака молочной железы.

Ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 08:45

Фото: pixabay

Кроме того, документ обязывает врачей направлять беременных женщин на множество анализов, в том числе коагулограмму и электрокардиограмму. Их необходимость также подвергается сомнениям.

9 июня экипаж российской авиакомпании попал в ДТП. Врачи оказались бессильны – погибла стюардесса.

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