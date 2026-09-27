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Мир

Десятки тысяч испанцев вышли на протест после выселения 87-летней женщины

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Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида на фоне жилищного кризиса после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры, где она прожила более 70 лет, сообщает Zakon.kz.

Женщине дали около 30 минут, чтобы собрать необходимые вещи, после чего ее вынесли из здания на носилках и увезли на машине скорой помощи. У дома собрались активисты, пытавшиеся помешать выселению. Полиция оттеснила протестующих от входа.

Отец Абаскаль арендовал квартиру в престижном районе Ретиро в 1956 году. После смерти родителей она продолжила жить там. Позднее недвижимость перешла к инвестиционному фонду Urbagestion, который повысил ежемесячную плату с 500 до 2650 евро. Впоследствии ее снизили до 1650 евро, однако, по данным союза арендаторов, пенсионерка не могла позволить себе такую сумму. Ранее суд трижды отклонял попытки ее выселить.

Выселение вызвало широкий общественный резонанс. В субботу десятки тысяч человек прошли маршем по Мадриду, требуя усилить защиту арендаторов и запретить выселение без предоставления альтернативного жилья. Часть протестующих разбила палатки на площади Пуэрта-дель-Соль.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал произошедшее "социальной трагедией". Сама Абаскаль после выселения записала видео из больницы, призвав жителей продолжать борьбу за свои жилищные права.

Случай с пенсионеркой стал одним из символов жилищного кризиса в Испании, где рост арендной платы и нехватка доступного жилья усиливают напряженность в крупных городах.

Ранее сообщалось, что мать и дочь около двух лет прожили в одном доме с трупом родственника в Испании.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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