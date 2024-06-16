В Бразилии протестуют против законопроекта, приравнивающего поздние аборты к убийствам

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Сан-Паулу 15 июня: по всей Бразилии прокатились протесты против законопроекта, который ужесточит уголовную ответственность за аборты. В случае принятия закон будет приравнивать прерывание беременности после 22 недель к убийству, сообщает Zakon.kz.

Законопроект, предложенный консервативными законодателями и вынесенный на голосование в нижней палате, будет также применяться в случаях изнасилования. Критики говорят, что те, кто так поздно делает аборт, это в основном дети, которые стали жертвами изнасилования, поскольку их беременность, как правило, обнаруживается позже, пишет Associated Press.

Чтобы сплотить оппозицию, правозащитные группы создали кампанию "Ребенок – не мать", которая заполонила социальные сети. Плакаты, наклейки и баннеры с этим лозунгом использовались во время демонстраций. А вирусные изображения, изображающие женщин в красных плащах, сравнивают Бразилию с Галаадом, теократическим патриархатом, который Маргарет Этвуд создала в своем романе-антиутопии "Рассказ служанки".

По оценкам организаторов, около 10 000 человек, в основном женщины, заполнили несколько кварталов главного бульвара Сан-Паулу в субботу днем. Многие были одеты в зеленую одежду и шарфы, что является обычным явлением при мобилизации прав женщин в Латинской Америке.

В Бразилии аборты разрешены только в случае изнасилования, если существует очевидная опасность для жизни матери или если у плода не функционирует мозг. Помимо этих исключений, Уголовный кодекс Бразилии предусматривает тюремное заключение на срок от одного до трех лет для женщин, прервавших беременность. Некоторые бразильские женщины улетают за границу, чтобы сделать аборт.

Если законопроект станет законом, срок наказания увеличится до 6-20 лет, если аборт будет произведен после 22 недели беременности. Критики подчеркивают, что это будет означать, что осужденные насильники могут получить меньшие сроки наказания, чем их жертвы.

Эксперты говорят, что поздний доступ к абортам отражает неравенство в здравоохранении. Особому риску подвергаются дети, бедные женщины, чернокожие женщины и жители сельской местности.

Согласно исследованию Бразильского форума общественной безопасности, независимой группы, занимающейся отслеживанием преступлений, из 74 930 человек, ставших жертвами изнасилования в Бразилии в 2022 году, 61,4% были моложе 14 лет, отмечает редактор Associated Press.

14 мая в бразильском штате Амазонас 39-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании новорожденной девочки, которой на момент насилия было всего пять дней.