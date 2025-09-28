После Наговицыной: еще один альпинист с травмой ноги застрял на вершине горы

На Эльбрусе произошло новое ЧП с альпинистами: один из туристов получил травму ноги во время спуска, в результате чего группа застряла на высоте около 5300 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, группа альпинистов, состоящая из трех человек, предварительно – жители Белгорода, – смогла связаться со службой спасения. Перед восхождением они не зарегистрировали маршрут, что усложнило их поиск и оказание помощи.

В настоящий момент спасатели работают над возможностью подъема к застрявшим и их дальнейшей эвакуации.

Ранее сообщалось, что 27 сентября на вершине горы Нама высотой 5,8 км в китайской провинции Сычуань турист сорвался в ущелье и погиб. Незадолго до этого граждан Индии спасли в горах Алматы.