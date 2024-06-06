В Шымкенте произошел пожар в парке аттракционов
Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о пожаре, который вспыхнул этой ночью в районе Аль-Фараби на территории парка аттракционов, передает Zakon.kz.
По данным МЧС произошло загорание горки на площади 240 кв.м.
"Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее этой ночью сообщалось, что в Алматы горел цех по производству матрасов. Силами МЧС полностью ликвидирован огонь на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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