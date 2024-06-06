В Шымкенте произошел пожар в парке аттракционов

Фото: МЧС РК

В МЧС РК сообщили о пожаре, который вспыхнул этой ночью в районе Аль-Фараби на территории парка аттракционов, передает Zakon.kz.

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