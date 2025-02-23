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Мир

Американский стрелок захватил в больнице заложников и убил полицейского

Американский стрелок захватил в больнице заложников и убил полицейского , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 08:35 Фото: pixabay
В городе Йорк (штат Пенсильвания, США) мужчина с огнестрельным оружием взял заложников в больнице UPMC Memorial. Погиб один полицейский, еще пятеро человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК, вооруженный злоумышленник вошел в больницу утром 22 февраля и направился в отделение интенсивной терапии, где захватил сотрудников лечебного заведения в заложники. Медсестра, сторож и врач получили ранения.

В коридоре подозреваемый вступил в перестрелку с полицией, удерживая заложницу. Погиб офицер полиции Эндрю Дуарте. Еще двое полицейских получили ранения, их состояние оценивается как стабильное, как и у сотрудников больницы.

Стрелка ликвидировали. Им был 49-летний Диогенес Архангель-Ортис. До нападения мужчина обращался в отделение интенсивной терапии по медицинским причинам. Возможные мотивы его действий не установлены.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выразил соболезнования семье погибшего офицера и поблагодарил полицию за оперативные действия.

Ранее сообщалось, что житель Алжира совершил "холодный" теракт во Франции.

Аксинья Титова
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