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Россиянка шокировала прохожих, выгуливая ребенка на веревке

россиянка выгуливала ребенка на веревке, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 18:18 Фото: pixabay
В Перми женщина привязала к руке ребенка веревку и вывела его на прогулку. По данному факту начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела.

"В соцмедиа сообщается, что в Перми женщина привязала к руке ребенка веревку и вывела его в таком виде на прогулку. Также приводятся сведения о применении ею физической силы в отношении несовершеннолетнего. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram.

Ранее сообщалось о ЧП в Шымкенте. Мужчина усыновил в 2021 году шестерых детей. Проверка выяснила ужасающие подробности их содержания. Перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак.

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