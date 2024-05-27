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Еще семь человек погибли при обстреле израильской армией жилого дома в Рафахе

дом в Рафахе, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 00:32 Фото: wikipedia.org
По меньшей мере семь человек погибли при обстреле израильской армией жилого дома в городе Рафах, расположенном в южной части сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, еще шесть человек получили ранения.

В ночь на 27 мая Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в окрестностях города – известно о 66 погибших. Известно, что в результате авиаудара был убит глава штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясин Рабиа. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что в результате удара произошло возгорание в палаточном городе и "несколько мирных жителей в этом районе получили ранения". Обстоятельства инцидента "находятся на рассмотрении".

Позже стало известно, что число погибших от израильских ударов в Газе превысило 36 тыс.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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