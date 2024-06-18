Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Назван продукт, из-за которого массово отравились россияне

Назван продукт из-за которого массово отравились россияне, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 15:42 Фото: primeminister.kz
В Москве и еще нескольких городах России число заболевших ботулизмом уже достигло порядка 200 человек. Сегодня, 18 июня, стал известен продукт, послуживший причиной массового отравления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, источником ботулизма, отправившим на больничные койки почти две сотни людей в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани оказалась консервированная красная фасоль.

"Эта фасоль поставлялась в компанию "Кухня на районе" балашихинской фирмой "Савон-К". В настоящее время проводится проверка как самой фасоли, так и компании-поставщика. Другие продукты, которые могли стать причиной отравления, также исследуются", – пишет Мурашко.

Сообщается, что в рамках расследования массового отравления правоохранительные органы задержали трех человек. Следствие предполагает, что причиной отравления стали салаты с фасолью и тунцом, приготовленные отдельной компанией "Гастропорт" для сервиса доставки еды "Кухня на районе".

"Среди задержанных – фактический руководитель "Гастропорта", генеральный директор "Кухни на районе" и руководитель отдела качества "Гастропорта". Все они подозреваются в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности", – указано в Telegram-канале министра здравоохранения РФ.

Как пишет Baza, в консервированной фасоли образовался ботулотоксин, которым отравились люди. По предварительным данным следствия, проблема именно в фасоли, которую использовали для приготовления салата. Но пока не ясно, были ли нарушены нормы хранения или сырье сразу было некачественным. Сейчас офис фирмы "Савон-К" опечатан, фасоль изъята для проверки.

"Ботулотоксин попал в салат "Лобио с фасолью", который продавала "Кухня на районе" в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Во всех этих регионах есть пострадавшие, их общее количество перевалило за 150 человек. Десятки людей в тяжелом состоянии", – пишет Baza.

В Москве в больницу с признаками ботулизма обратились 133 человека, 14 – на ИВЛ, 33 – в реанимации. Все они заказывали готовую еду через службу доставки. В Нижнем Новгороде 14 отравившихся, 12 из них подключены к ИВЛ. В Казани 14 госпитализированных, семь из них в реанимации, один на искусственной вентиляции легких.

17 июня сообщалось, что в России произошла массовая вспышка ботулизма после употребления салата известной марки.

Читайте также

Легенда французского кинематографа скончалась на 93 году жизни
Легенда французского кинематографа скончалась на 93-м году жизни
сель унес мальчика
В Кыргызстане селевой поток унес 10-летнего мальчика
россиянка умерла после пластической операции
33-летняя россиянка умерла после пластической операции
Ирина Капитанова
Россия 2024 год Вред здоровью Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: