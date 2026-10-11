В Индии обнаружили следы затонувшего города, о котором веками ходили легенды

У берегов Индии нашли четыре глиняных колодца, сотни черепков и фрагмент кувшина из далекой Западной Азии. Археологи считают, что легендарный древний город Пумпухар не исчез бесследно. Предполагается, что он был затоплен морем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет National Geographic, есть места, известные из древних преданий, но их подлинные следы невероятно трудно обнаружить на современной карте.

Одним из таких мест является город Пумпухар, который в древности был одним из важнейших портовых городов на восточном побережье Индии.

Недавняя археологическая экспедиция в индийском штате Тамилнад приблизила к ответу на вопрос о том, как далеко простирался город, прежде чем был поглощен волнами.

Археологи провели раскопки на глубине от 10 до 12 метров и на расстоянии от 1,8 до 2,2 километров от современного берега и обнаружили ряд уникальных предметов.

Среди них из воды извлекли:

фрагменты персидского торгового сосуда – тонкого глиняного кувшина, в котором перевозились товары на Ближний Восток.

– тонкого глиняного кувшина, в котором перевозились товары на Ближний Восток. Также нашли древние колодцы – структурные остатки колодцев, состоящих из перекрывающихся керамических колец.

– структурные остатки колодцев, состоящих из перекрывающихся керамических колец. Загадочное сооружение – очертания большого каменного и кирпичного здания. Археологи предполагают, что это могут быть остатки бывшей пристани.

Обнаруженные археологами под водой артефакты предоставляют прямые доказательства того, что древний порт Пумпухар поддерживал постоянные торговые отношения с купцами из других стран.

Наличие затопленных колодцев и очертания бывшей пристани ясно указывают на то, что эта территория когда-то была процветающей, населенной землей. Ученые предполагают, что эта часть города была затоплена в результате повышения уровня моря и бурных тектонических процессов.

Артефакты, обнаруженные у восточного побережья Индии, подтверждают достоверность древних литературных источников. На протяжении веков знания об этом богатом и легендарном порту основывались на древних тамильских поэмах, написанных между VI веком до н.э. и III веком н.э.

В этих произведениях город изображался как оживленный мегаполис при правлении династии Чола, куда заходили корабли из самых отдаленных уголков мира.

Ранее археологи обнаружили следы насилия в эпоху викингов.