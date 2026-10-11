#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
453.93
508.72
5.35
Наука и технологии

В Индии обнаружили следы затонувшего города, о котором веками ходили легенды

Древний город, здания, небо, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 08:56 Фото: magnific
У берегов Индии нашли четыре глиняных колодца, сотни черепков и фрагмент кувшина из далекой Западной Азии. Археологи считают, что легендарный древний город Пумпухар не исчез бесследно. Предполагается, что он был затоплен морем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет National Geographic, есть места, известные из древних преданий, но их подлинные следы невероятно трудно обнаружить на современной карте.

Одним из таких мест является город Пумпухар, который в древности был одним из важнейших портовых городов на восточном побережье Индии.

Недавняя археологическая экспедиция в индийском штате Тамилнад приблизила к ответу на вопрос о том, как далеко простирался город, прежде чем был поглощен волнами.

Археологи провели раскопки на глубине от 10 до 12 метров и на расстоянии от 1,8 до 2,2 километров от современного берега и обнаружили ряд уникальных предметов.

Среди них из воды извлекли:

  • фрагменты персидского торгового сосуда – тонкого глиняного кувшина, в котором перевозились товары на Ближний Восток.
  • Также нашли древние колодцы – структурные остатки колодцев, состоящих из перекрывающихся керамических колец.
  • Загадочное сооружение – очертания большого каменного и кирпичного здания. Археологи предполагают, что это могут быть остатки бывшей пристани.

Обнаруженные археологами под водой артефакты предоставляют прямые доказательства того, что древний порт Пумпухар поддерживал постоянные торговые отношения с купцами из других стран.

Наличие затопленных колодцев и очертания бывшей пристани ясно указывают на то, что эта территория когда-то была процветающей, населенной землей. Ученые предполагают, что эта часть города была затоплена в результате повышения уровня моря и бурных тектонических процессов.

Артефакты, обнаруженные у восточного побережья Индии, подтверждают достоверность древних литературных источников. На протяжении веков знания об этом богатом и легендарном порту основывались на древних тамильских поэмах, написанных между VI веком до н.э. и III веком н.э.

В этих произведениях город изображался как оживленный мегаполис при правлении династии Чола, куда заходили корабли из самых отдаленных уголков мира.

Ранее археологи обнаружили следы насилия в эпоху викингов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
В Узбекистане нашли древний город
08:24, 26 ноября 2025
Руины древнего города обнаружили в Узбекистане
Трещины, туман, природа
07:40, 05 апреля 2026
Ученые обнаружили фрагмент плиты, который может влиять на землетрясения
древние кувшины, Израиль, корабль
21:15, 20 июня 2024
Археологи обнаружили самый древний затонувший корабль в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наоя Иноуэ в шлеме в ринге на тренировке
09:30, Сегодня
Наоя Иноуэ объявил имя следующего соперника
Мирра Андреева идет по корту
09:07, Сегодня
Мирра Андреева вошла в ТОП-5 самых молодых теннисисток с четырьмя финалами на "тысячниках"
Дастан Сатпаев бежит с мячом
08:41, Сегодня
"Отличная скорость и дриблинг": игрок "Бёрнли" Рэо Хататэ оценил Дастана Сатпаева
Кори Гауфф отбивает мяч
08:12, Сегодня
ООН поддержала Гауфф, которая жаловалась на расистские оскорбления после матча в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: