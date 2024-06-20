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Вспышку холеры зафиксировали в Танзании

около 50 случаев холеры зафиксировали за неделю в Танзании, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 00:09 Фото: freepik
49 человек заболели холерой на прошлой неделе на юге Танзании, в районе Масаси в регионе Мтвара, двое заболевших погибли, сообщает Zakon.kz.

Как пшиет агентство Xinhua со ссылкой на региональные власти, вспышка произошла в деревне Мбангала. По мнению комиссара округа Масаси Лутери Канони, вспышка могла возникнуть из-за нехватки воды в регионе.

Согласно данным Минздрава Танзании, с января этого года в 13 регионах страны было зарегистрировано 134 вспышки холеры, в результате чего было зафиксирован 1521 случай заболевания, из которых 34 – летальные.

В апреле сообщалось, что на борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру.

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