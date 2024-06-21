Генпрокуратура Украины показала подозреваемых в покушении на убийство Айдоса Садыкова

21 июня 2024 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что двое граждан Казахстана, подозреваемые в покушении на убийство журналиста Айдоса Садыкова, объявлены в розыск, сообщает Zakon.kz.

Им вменяют покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

"Покушение на гражданина Казахстана произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где пострадавший живет с женой. Благодаря скоординированным действиям правоохранителей предварительно установлено, что двое мужчин тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца", – говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Фото: Генеральная прокуратура Украины

По данным ведомства, подозреваемые прибыли в Украину 2 июня из Польши. Арендовали машину, и некоторое время наблюдали за Садыковым.

Фото: Генеральная прокуратура Украины

"18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией. После этого они покинули место преступления", – сообщили в украинском надзорном органе.

Фото: Генеральная прокуратура Украины

В тот же день они покинули страну, уехав в Молдову. В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск.

"Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избраны меры пресечения – содержание под стражей. Следствие продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых", – сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Отметим, что Генеральная прокуратура Казахстана тоже начала досудебное расследование по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова. Создана следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

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18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на журналиста Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

19 июня Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по этому делу. Он заявил, что все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.