Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Генпрокуратура Украины показала подозреваемых в покушении на убийство Айдоса Садыкова

Генпрокуратура Украины показала подозреваемых в покушении на убийство Айдоса Садыкова, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:56 Фото: Генеральная прокуратура Украины
21 июня 2024 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что двое граждан Казахстана, подозреваемые в покушении на убийство журналиста Айдоса Садыкова, объявлены в розыск, сообщает Zakon.kz.

Им вменяют покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

"Покушение на гражданина Казахстана произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где пострадавший живет с женой. Благодаря скоординированным действиям правоохранителей предварительно установлено, что двое мужчин тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца", – говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.
Генпрокуратура Украины показала подозреваемых в покушении на убийство Садыкова, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:56

Фото: Генеральная прокуратура Украины

По данным ведомства, подозреваемые прибыли в Украину 2 июня из Польши. Арендовали машину, и некоторое время наблюдали за Садыковым.

Генпрокуратура Украины показала подозреваемых в покушении на убийство Садыкова, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:56

Фото: Генеральная прокуратура Украины

"18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией. После этого они покинули место преступления", – сообщили в украинском надзорном органе.
Генпрокуратура Украины показала подозреваемых в покушении на убийство Садыкова, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:56

Фото: Генеральная прокуратура Украины

В тот же день они покинули страну, уехав в Молдову. В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск.

"Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избраны меры пресечения – содержание под стражей. Следствие продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых", – сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Отметим, что Генеральная прокуратура Казахстана тоже начала досудебное расследование по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова. Создана следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:56
В МВД Казахстана прокомментировали заявление Натальи Садыковой
, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:56

18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на журналиста Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

19 июня Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по этому делу. Он заявил, что все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.

Читайте также

Армения официально признала Палестину
Армения официально признала Палестину
В ООН потребовали прекратить снабжать оружием Израиль
В ООН потребовали прекратить снабжать Израиль оружием
В Кыргызстане утонули шесть детей из одной семьи
В Кыргызстане утонули шесть детей из одной семьи
Ирина Капитанова
Казахстан Украина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: