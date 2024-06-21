В МВД Казахстана прокомментировали заявление Натальи Садыковой

В МВД Казахстана прокомментировали заявление жены Айдоса Садыкова о личности подозреваемого в покушении на его убийство, сообщает Zakon.kz.

Наталья Садыкова заявила о том, что силовики Украины установили подозреваемых в совершении преступления. Соответствующая информация размещена на сайте прокуратуры Украины. И один из подозреваемых – Мейрам Каратаев, якобы полицейский из Казахстана.

Фото: прокуратура Украины

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали это заявление.

"Относительно гражданина М. Каратаева сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции. Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация", – сообщили в ведомстве.

19 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на убийство Айдоса Садыкова в Киеве. Он поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по этому происшествию. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины. 18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.