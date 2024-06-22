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Законодательство РК

Генпрокуратура: Подозреваемый в нападении на Садыкова сам пришел в полицию

Подозреваемый в нападении на Садыкова в Киеве сам пришел в органы – Генпрокуратура, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 11:29 Фото: gov.kz
Генпрокуратура зарегистрировала уголовное дело по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, сообщает Zakon.

В заявлении ведомства говорится, что правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление.

Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.

"21 июня т.г. Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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19 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на убийство Айдоса Садыкова в Киеве. Он поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по этому происшествию. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины. 18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.

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