Генпрокуратура: Подозреваемый в нападении на Садыкова сам пришел в полицию

Генпрокуратура зарегистрировала уголовное дело по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, сообщает Zakon.

В заявлении ведомства говорится, что правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление.

Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.

"21 июня т.г. Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Материал по теме В МВД Казахстана прокомментировали заявление Натальи Садыковой

19 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на убийство Айдоса Садыкова в Киеве. Он поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по этому происшествию. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины. 18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.