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В России воспитательница с туберкулезом заразила детей

Болезнь, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 06:46 Фото: pixabay
В Республике Тыва 30-летняя воспитательница ясельной группы заразила туберкулезом девять воспитанников, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной прокуратуры, жительница села Чаа-Холь в Тыве, скрыв факт своего заражения продолжила работать. Из-за этого произошло дальнейшее распространение инфекционного заболевания.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чаа-Хольский районный суд", – информирует прокуратура Республики Тыва в своем Telegram-канале.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Стало известно, чем можно заразиться от бездомных животных.

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