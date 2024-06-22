В России воспитательница с туберкулезом заразила детей

В Республике Тыва 30-летняя воспитательница ясельной группы заразила туберкулезом девять воспитанников, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной прокуратуры, жительница села Чаа-Холь в Тыве, скрыв факт своего заражения продолжила работать. Из-за этого произошло дальнейшее распространение инфекционного заболевания.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чаа-Хольский районный суд", – информирует прокуратура Республики Тыва в своем Telegram-канале.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Стало известно, чем можно заразиться от бездомных животных.