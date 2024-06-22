Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование

Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 14:05 Фото: pexels
Федерация конькобежного спорта Южной Кореи дисквалифицировала двух представительниц сборной. Во время тренировочного сбора в Италии они употребляли алкоголь, а одна из них принудила фигуриста-юниора к интиму, сообщает Zakon.kz.

Она пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила к половой связи, пишет mk.co.kr.

Вторая фигуристка снимала процесс на камеру.

Сборы проходили с 15 по 28 мая. 21 июня прошло заседание Федерации конькобежного спорта, по итогам которого было принято решение дисквалифицировать девушку на три года. Вторая фигуристка хоть не принимала участия в изнасиловании, также была дисквалифицирована за распитие алкоголя на территории спортивных сборов.

Теперь они не смогут принять участия на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Пострадавшему юниору сделали выговор за нарушение режима - он не должен был находиться в женском общежитии.

Имена героев истории в Федерации конькобежного спорта назвать отказались.

Ранее казахстанского дзюдоиста-чемпиона мира дисквалифицировали за допинг.

Читайте также

В Барселоне хотят запретить сдавать квартиры туристам, чтобы сократить расходы на жилье
море
Итальянская береговая охрана обнаружила 14 тел жертв кораблекрушения у побережья Калабрии
Названа причина конфликта
Названа причина конфликта Меган Маркл и Виктории Бекхэм
Айсулу Омарова
Южная Корея 2024 год Спортсмены Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Генпрокуратура РК сделала заявление по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление
Скандал с увольнением гендиректора АНПЗ получил продолжение: в дело вмешался суд
Скандал с увольнением гендиректора АНПЗ получил продолжение: в дело вмешался суд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: