Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование

Федерация конькобежного спорта Южной Кореи дисквалифицировала двух представительниц сборной. Во время тренировочного сбора в Италии они употребляли алкоголь, а одна из них принудила фигуриста-юниора к интиму, сообщает Zakon.kz.

Она пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила к половой связи, пишет mk.co.kr.

Вторая фигуристка снимала процесс на камеру.

Сборы проходили с 15 по 28 мая. 21 июня прошло заседание Федерации конькобежного спорта, по итогам которого было принято решение дисквалифицировать девушку на три года. Вторая фигуристка хоть не принимала участия в изнасиловании, также была дисквалифицирована за распитие алкоголя на территории спортивных сборов.

Теперь они не смогут принять участия на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Пострадавшему юниору сделали выговор за нарушение режима - он не должен был находиться в женском общежитии.

Имена героев истории в Федерации конькобежного спорта назвать отказались.

Ранее казахстанского дзюдоиста-чемпиона мира дисквалифицировали за допинг.

