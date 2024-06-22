Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование
Она пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила к половой связи, пишет mk.co.kr.
Вторая фигуристка снимала процесс на камеру.
Сборы проходили с 15 по 28 мая. 21 июня прошло заседание Федерации конькобежного спорта, по итогам которого было принято решение дисквалифицировать девушку на три года. Вторая фигуристка хоть не принимала участия в изнасиловании, также была дисквалифицирована за распитие алкоголя на территории спортивных сборов.
Теперь они не смогут принять участия на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).
Пострадавшему юниору сделали выговор за нарушение режима - он не должен был находиться в женском общежитии.
Имена героев истории в Федерации конькобежного спорта назвать отказались.
Ранее казахстанского дзюдоиста-чемпиона мира дисквалифицировали за допинг.