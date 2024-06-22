Три человека пропали без вести после оползня в швейцарских Альпах

Три человека пропали без вести после того, как сильные грозы и дожди на юго-востоке Швейцарии вызвали оползень, сообщает Zakon.kz.

Одну женщину вытащили живой после того, как она была похоронена во время оползня в альпийской долине Мисокс в Граубюндене. Спасательная операция еще троих продолжается, пишет Associated Press.

В других частях Швейцарии популярное туристическое направление Церматт в южном кантоне Вале рядом со знаменитой горой Маттерхорн остается недоступным. Сильные дожди и тающий снег привели к разливу реки Маттервиспа, отрезав деревню.

На видеороликах из Сети видно, как небольшая река, протекающая через Церматт, превращается в мутный внезапный паводок, частично затопляющий улицы популярного горнолыжного курорта.

Железная дорога Маттерхорн-Готард остановила работу из-за отсутствия альтернативного транспорта, сообщила железнодорожная компания.

Аварийные службы в кантоне Вале были в состоянии повышенной готовности из-за уровня воды в реке Рона, который достиг своего пика в субботу, 22 июня. В субботу власти эвакуировали 230 жителей, особенно пострадал муниципалитет Чиппис, расположенный на левом берегу реки Роны.

Власти предупредили жителей избегать нижних частей своих домов, включая подвалы, держаться подальше от разливающихся рек и воздерживаться от парковки на мостах. Людям также посоветовали не снимать и не фотографировать наводнения из соображений безопасности.

Пракаш Хиндуджа, магнат индийского происхождения, его жена, сын Аджай и невестка Намрата были признаны виновными в эксплуатации прислуги, работавшей на их роскошной вилле на берегу озера в Женеве, Швейцария. Всех приговорили к тюремным срокам.

