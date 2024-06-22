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В Париже задержали 19-летнего организатора теракта

Полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 04:44 Фото: pixabay
21 июня в Париже задержали 19-летнего парня, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

Французские полицейские отчитались о задержании мужчины, который хотел организовать террористический акт во время летних Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Le Parisien.

По предварительным данным, задержанным оказался не исполнитель, а глава преступной ячейки. Он намеревался совершить нападение на людей иудейской веры. Подготовка и коммуникации с пособниками осуществлялись им через группу в Telegram.

17 июня в Париже прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2024.

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