В Париже задержали 19-летнего организатора теракта

21 июня в Париже задержали 19-летнего парня, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

Французские полицейские отчитались о задержании мужчины, который хотел организовать террористический акт во время летних Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Le Parisien.

По предварительным данным, задержанным оказался не исполнитель, а глава преступной ячейки. Он намеревался совершить нападение на людей иудейской веры. Подготовка и коммуникации с пособниками осуществлялись им через группу в Telegram.

17 июня в Париже прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2024.